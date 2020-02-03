В Нижнем Тагиле на парад Победы выведут еще больше военной техники
В Нижнем Тагиле стартовала подготовка к празднованию 75-летия с момента окончания Великой Отечественной войны. Для начала в уральском городе приведут в порядок 72 мемориальных объекта - мемориал воинам, погибшим от ранений в госпиталях Ленинского района на Центральном кладбище, а также стелы, памятные доски, пилоны с именами героев войны.
Глава города Владислав Пинаев обратил внимание на праздничный парад.
- Мы должны увеличить количество военной техники и продемонстрировать всю мощь нашей страны и города, - заявил мэр на рабочем совещании по подготовке к круглой дате.
Напомним, что празднование 9 Мая в Нижнем Тагиле в прошлом году запомнилось тем, что по главной улице города на параде цирковые артисты провели актера в образе фашиста, которого посадили в клетку.
Директор Нижнетагильского цирка Руслан Марчевский в тот же день пояснил «КП» - Екатеринбург» зачем это было сделано.
ИСТОЧНИК KP.RU