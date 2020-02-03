2020-02-03T14:15:03+03:00
Общество

В Нижнем Тагиле на парад Победы выведут еще больше военной техники

Чтобы продемонстрировать мощь страны
Лев ИСТОМИН
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Фото: предоставлено Русланом МарчевскимФото: предоставлено Русланом Марчевским
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В Нижнем Тагиле стартовала подготовка к празднованию 75-летия с момента окончания Великой Отечественной войны. Для начала в уральском городе приведут в порядок 72 мемориальных объекта - мемориал воинам, погибшим от ранений в госпиталях Ленинского района на Центральном кладбище, а также стелы, памятные доски, пилоны с именами героев войны.

Глава города Владислав Пинаев обратил внимание на праздничный парад.

- Мы должны увеличить количество военной техники и продемонстрировать всю мощь нашей страны и города, - заявил мэр на рабочем совещании по подготовке к круглой дате.

Напомним, что празднование 9 Мая в Нижнем Тагиле в прошлом году запомнилось тем, что по главной улице города на параде цирковые артисты провели актера в образе фашиста, которого посадили в клетку.

Директор Нижнетагильского цирка Руслан Марчевский в тот же день пояснил «КП» - Екатеринбург» зачем это было сделано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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