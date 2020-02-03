2020-02-03T12:29:00+03:00
Спорт

На «Лыжню России-2020» заявилось 90 тысяч свердловчан

Главной трассой станет СК «Калининец». Будет еще 14 площадок.
Юлия СТАЛИНА
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Гонка начнется 8 февраля в 12 часов.Гонка начнется 8 февраля в 12 часов.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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До всероссийской массовой гонки «лыжня России» остается меньше недели. Уже известно число участников. На 8 февраля заявилось 90 тысяч свердловчан, сообщает департамент информполитики Екатеринбурга. Центральной площадкой этого года станет лыжная трасса СК «Калининец». Всего будет 14 трасс.

- Трасса в Орджоникидзевском районе сложная, профессиональная, поэтому всем потенциальным участникам стоит сознательно подойти к выбору площадки, исходя из уровня своей подготовки, - заявила начальник Управления по физической культуре и спорту Администрации города Екатеринбурга Людмила Фитина.

В мэрии города объявили набор волонтеров, которые будут помогать организовывать гонку. Принимают всех желающих от 17 лет и старше.. Все вопросы об участии в волонтёрском движении можно задать по телефонам: (343) 304-25-25, 8-901-343-25-74.

«Лыжня России» стартует 8 февраля, в 12:00. После забегов всех участников ожидают полевые кухни с горячими напитками и кашей, а также развлекательная программа. Для всех участников массовой лыжной гонки в Екатеринбурге предусмотрен бесплатный проезд в муниципальном общественном транспорте с 10:00 до 17:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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