Екатеринбургский застройщик присвоил сорок миллионов рублей

3 Февр. 2020 2020-02-03T10:15:22+03:00

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Уральские полицейские завели 18 уголовных дел по факту мошенничества на строительную компанию «Центр загородной недвижимости» из Екатеринбурга. Застройщик обещал возвести малоэтажные загородные дома, брал деньги у людей, а потом срывал сроки. Десятки покупателей остались без своих квартир, сообщают в пресс-службе УМВД Екатеринбурга.

- Всего в полицию по факту данной противоправной деятельности обратились 36 потерпевших. В ходе предварительного следствия установлено, что компания выступила генеральным подрядчиком при строительстве комплекса загородных жилых объектов на территории Свердловской области и Екатеринбурга, - заявили в ведомстве.

К строительству компания приступила в 2018 году, но без причин затянула выдачу ключей. Через год и вовсе прекратили свою деятельность. За это время руководство компании, офис которой располагался в переулке Базовый в Екатеринбурге, продало 40 домов общей стоимостью около 40 миллионов рублей.

- Впоследствии проведенная оперативниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Екатеринбургу проверка выявила наличие признаков хищения привлекаемых денежных средств граждан, - добавили в полиции.

Сейчас руководителям фирмы грозит 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU