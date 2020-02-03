Екатеринбургский застройщик присвоил сорок миллионов рублей
Уральские полицейские завели 18 уголовных дел по факту мошенничества на строительную компанию «Центр загородной недвижимости» из Екатеринбурга. Застройщик обещал возвести малоэтажные загородные дома, брал деньги у людей, а потом срывал сроки. Десятки покупателей остались без своих квартир, сообщают в пресс-службе УМВД Екатеринбурга.
- Всего в полицию по факту данной противоправной деятельности обратились 36 потерпевших. В ходе предварительного следствия установлено, что компания выступила генеральным подрядчиком при строительстве комплекса загородных жилых объектов на территории Свердловской области и Екатеринбурга, - заявили в ведомстве.
К строительству компания приступила в 2018 году, но без причин затянула выдачу ключей. Через год и вовсе прекратили свою деятельность. За это время руководство компании, офис которой располагался в переулке Базовый в Екатеринбурге, продало 40 домов общей стоимостью около 40 миллионов рублей.
- Впоследствии проведенная оперативниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Екатеринбургу проверка выявила наличие признаков хищения привлекаемых денежных средств граждан, - добавили в полиции.
Сейчас руководителям фирмы грозит 10 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU