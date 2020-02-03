2020-02-03T09:29:44+03:00
Происшествия

Заискрился кипятильник: в пожаре в Свердловской области пострадали трое детей

Малышей госпитализировали в больницу, но угрозы их жизней нет
Юлия СТАЛИНА
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Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской областиФото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
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Троих детей госпитализировали после пожара, который случился накануне. 3 февраля в селе Будка, что под Талицей, загорелся дом, где живет многодетная семья. Как рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области, мать четверых детей решила погреть воду кипятильником, чтобы постирать. Сама хозяйка ушла в соседке, дома остались трое ребятишек.

- За разговором с соседкой женщина услышала сигнал автономного пожарного извещателя. Включение прибора вызвало задымление из-за того, что вода в стиральной машинке выкипела и кипятильник начал плавить корпус стиральной машинки, от высокой температуры начала тлеть лежавшая рядом одежда, подготовленная для стирки. Многодетная мама незамедлительно вывела из дома детей, вызвала пожарную охрану и скорую помощью, - рассказали в пресс-службе спасателей.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

На место приехали пожарные. За несколько минут они потушили возгорание. Бригада скорой помощи констатировала у детей отравление продуктами горения, малышей решили госпитализировать. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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