2020-02-02T14:13:56+03:00
Общество

В Екатеринбурге завершили поиски Дмитрий Жданова, который уехал в Москву автостопом

32-летний мужчина пропал 29 января
Юлия СТАЛИНА
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Фото: поисковый отряд "Прорыв".Фото: поисковый отряд "Прорыв".
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Поиски 32-летнего Дениса Жданова в Екатеринбурге завершены. Ранее мы сообщали, что о пропаже мужчины сообщила его жена Надежда. Она рассказывала, что супруг отправила автостопом в Москву. 29 января Денис был в Тюмени, а потом перестал выходить на связь.

Надежда Жданова, 2 февраля объявила, что ее супруг нашелся. Денис сам пришел домой и с ним все в порядке.

Поисками мужчины также занимался отряд «Прорыв». На своей странице волонтеры также сообщают, что Денис Жданов найден живым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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