В Екатеринбурге завершили поиски Дмитрий Жданова, который уехал в Москву автостопом
32-летний мужчина пропал 29 января
Фото: поисковый отряд "Прорыв".
Изменить размер текста:
Поиски 32-летнего Дениса Жданова в Екатеринбурге завершены. Ранее мы сообщали, что о пропаже мужчины сообщила его жена Надежда. Она рассказывала, что супруг отправила автостопом в Москву. 29 января Денис был в Тюмени, а потом перестал выходить на связь.
Надежда Жданова, 2 февраля объявила, что ее супруг нашелся. Денис сам пришел домой и с ним все в порядке.
Поисками мужчины также занимался отряд «Прорыв». На своей странице волонтеры также сообщают, что Денис Жданов найден живым.
ИСТОЧНИК KP.RU