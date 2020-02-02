В Екатеринбурге завершили поиски Дмитрий Жданова, который уехал в Москву автостопом

2 Февр. 2020 2020-02-02T14:13:56+03:00

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Поиски 32-летнего Дениса Жданова в Екатеринбурге завершены. Ранее мы сообщали, что о пропаже мужчины сообщила его жена Надежда. Она рассказывала, что супруг отправила автостопом в Москву. 29 января Денис был в Тюмени, а потом перестал выходить на связь.

Надежда Жданова, 2 февраля объявила, что ее супруг нашелся. Денис сам пришел домой и с ним все в порядке.

Поисками мужчины также занимался отряд «Прорыв». На своей странице волонтеры также сообщают, что Денис Жданов найден живым.

ИСТОЧНИК KP.RU