Уральские «лисички» оформили четырнадцатую победу в российской Премьер-лиге
Уральские «лисички» на домашней площадке в ДИВСе обыграли московскую команду МБА. Для баскетболисток УГМК это четырнадцатая победа в играх российской Премьер-лиги. Как сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба, конечный счет 84:55.
«Лисички» начали встречу с сухого рывка - 11:0, уйдя на первый короткий перерыв с преимуществом в 15 очков. Однако соперники потом начали наступать на пятки. Заключительная десятиминутка стала самой динамичной, и хозяйки паркета, как и на старте, оставили ее полностью за собой.
- Самым результативным игроком встречи стала центровая УГМК Джонквел Джонс, оформившая дабл-дабл из 32 очков и 11 подборов, - сообщает пресс-служба БК «УГМК».
13 февраля «лисицы» встретятся в Оренбурге с «Надеждой». А 16 февраля в Екатеринбурге закроют первый круг регулярки матчем против курского «Динамо».
ИСТОЧНИК KP.RU