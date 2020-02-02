Уральские «лисички» оформили четырнадцатую победу в российской Премьер-лиге

2 Февр. 2020 2020-02-02T10:52:56+03:00

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Уральские «лисички» на домашней площадке в ДИВСе обыграли московскую команду МБА. Для баскетболисток УГМК это четырнадцатая победа в играх российской Премьер-лиги. Как сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба, конечный счет 84:55.

«Лисички» начали встречу с сухого рывка - 11:0, уйдя на первый короткий перерыв с преимуществом в 15 очков. Однако соперники потом начали наступать на пятки. Заключительная десятиминутка стала самой динамичной, и хозяйки паркета, как и на старте, оставили ее полностью за собой.

- Самым результативным игроком встречи стала центровая УГМК Джонквел Джонс, оформившая дабл-дабл из 32 очков и 11 подборов, - сообщает пресс-служба БК «УГМК».

13 февраля «лисицы» встретятся в Оренбурге с «Надеждой». А 16 февраля в Екатеринбурге закроют первый круг регулярки матчем против курского «Динамо».

ИСТОЧНИК KP.RU