« Автомобилист» обыграл «Металлург» со счетом 2:3
Хоккейный клуб «Автомобилист» встретился сегодня, 1 февраля, с «Металлургом» в Магнитогорске. Игра закончилась со счетом 2:3 в пользу уральской команды.
- Хозяева вышли вперед на восьмой минуте, когда шайба неудачно срикошетила в наши ворота, - рассказывают в пресс-службе ХК «Автомобилист». - Но Алексей Василевский вскоре сравнял счет. Во втором периоде «Металлург» забил второй гол, но «Автомобилист» ответил шайбой Питера Холланда.
В третьем периоде счет долго не менялся. Все думали, что будет овертайм, но на 59 минуте Брукс Мэйсек принес победу команде из Екатеринбурга.
- 19-летний Владимир Галкин отыграл первый полноценный матч в КХЛ, сделав 33 сейва, - отмечают в пресс-службе ХК «Автомобилист».
ИСТОЧНИК KP.RU