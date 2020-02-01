« Автомобилист» обыграл «Металлург» со счетом 2:3

1 Февр. 2020 2020-02-01T18:15:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Хоккейный клуб «‎Автомобилист»‎‎ встретился сегодня, 1 февраля, с «‎Металлургом»‎ в Магнитогорске. Игра закончилась со счетом 2:3 в пользу уральской команды.

- Хозяева вышли вперед на восьмой минуте, когда шайба неудачно срикошетила в наши ворота, - рассказывают в пресс-службе ХК «‎Автомобилист»‎‎. - Но Алексей Василевский вскоре сравнял счет. Во втором периоде «Металлург»‎‎ забил второй гол, но «‎Автомобилист»‎‎ ответил шайбой Питера Холланда.

В третьем периоде счет долго не менялся. Все думали, что будет овертайм, но на 59 минуте Брукс Мэйсек принес победу команде из Екатеринбурга.

- 19-летний Владимир Галкин отыграл первый полноценный матч в КХЛ, сделав 33 сейва, - отмечают в пресс-службе ХК «‎Автомобилист»‎.‎

ИСТОЧНИК KP.RU