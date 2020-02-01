У свердловчан нашли 89 тысяч заболеваний во время диспансеризации

1 Февр. 2020 2020-02-01T10:46:22+03:00

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В Свердловской области подвели итоги диспансеризации в 2019 году. Как сообщает департамент информационной политики региона, за это время у пациентов нашли 89 тысяч заболеваний. Большая часть обратившихся страдает от болезней эндокринной системы, каждый десятый из них- диабетом. На втором месте проблемы с кровообращением, они выявлены у каждого третьего прошедшего обследования жителя. - Диспансеризация населения является одним из главных направлений профилактической работы, так как важно вовремя обнаружить предвестники развития заболевания и направить человека к «профильному специалисту» и, в конечном итоге, не допустить развитие заболевания до фатальной стадии, – отметил министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков. Также благодаря диспансеризации впервые выявили 872 случая злокачественных новообразований, более 59,5% из них – на ранних стадиях. Напомним, медицинский осмотр проводится ежегодно, а диспансеризация 1 раз в 3 года для людей от 18 до 39 лет, с 40 лет – ежегодно. Обследования проводятся в поликлинике по месту жительства. В Свердловской области в диспансеризации принимают участие 93 медицинские организации.

ИСТОЧНИК KP.RU