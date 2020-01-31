«А вы, почему в костюмах?»: уральский актер Евгений Кулик снял ролик о страхе коронавируса

31 Янв. 2020 2020-01-31T15:15:01+03:00

По сюжету к юмористу и его девушки приезжает друг азиат [ВИДЕО]

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Уральский актер Евгений Кулик снял новый ролик, на сей раз о боязни коронавируса. По сюжету к юмористу и его девушке Регине приезжает друг азиат, а главные герои уверены, что он является переносчиком опасной болезни.

evgeny_kulik Уральский актер Евгений Кулик снял ролик о страхе коронавируса

- А вы, почему в костюмах, - спрашивает удивленный друг у Кулика и его девушки, на что главные герои начинают нервно отшучиваться.

В итоге выясняется, что гость не болеет, да и живет не в Азии, а в Самаре.

Отметим, что сегодня в Свердловской области у одной жительницы Нижнего Тагила заподозрили коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU