«А вы, почему в костюмах?»: уральский актер Евгений Кулик снял ролик о страхе коронавируса
По сюжету к юмористу и его девушки приезжает друг азиат [ВИДЕО]
Фото: скриншот видео
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Уральский актер Евгений Кулик снял новый ролик, на сей раз о боязни коронавируса. По сюжету к юмористу и его девушке Регине приезжает друг азиат, а главные герои уверены, что он является переносчиком опасной болезни.
Уральский актер Евгений Кулик снял ролик о страхе коронавируса
- А вы, почему в костюмах, - спрашивает удивленный друг у Кулика и его девушки, на что главные герои начинают нервно отшучиваться.
В итоге выясняется, что гость не болеет, да и живет не в Азии, а в Самаре.
Отметим, что сегодня в Свердловской области у одной жительницы Нижнего Тагила заподозрили коронавирус.
ИСТОЧНИК KP.RU