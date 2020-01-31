31 Янв. 2020 2020-01-31T14:35:01+03:00

Екатеринбуржец хранил дома наркотики и угодил в тюрьму на девять лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Он хотел их перепродать, но не успел

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В Екатеринбурге под суд отправили местного жителя, Файзулло Тимурова, которого обвиняют в попытке продать наркотики массой больше 1,7 килограммов. В начале июля прошлого года он приобрел у знакомого героин.

- После этого он доставил его к месту проживания, где отделил часть вещества массой 322,35 граммов, расфасовал его в два полимерных пакета и разместил в закладки в 10 метрах от остановки в Челябинской области, - рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Остальную часть он решил припрятать у себя дома, в Екатеринбурге. Он хотел продать запасы, однако этого сделать не получилось, потому что его задержали полицейские. В итоге, суд назначил ему 9 лет и 10 месяцев колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU