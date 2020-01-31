Объясни, откуда взял деньги: на уральской таможне меняются правила декларирования «налички»

31 Янв. 2020 2020-01-31T14:13:53+03:00

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С 1 февраля этого года на уральской таможне меняются правила декларирования денег. Изменения будут распространяться на все страны, которые входят в Евразийский экономический союз.

Теперь декларировать нужно наличную валюту выше 100 тысяч долларов США. Пассажиру для этого необходимо предоставить инспектору документ, который бы подтверждал происхождение валюты. Это могут быть банковские выписки, справки форм 2-НДФЛ и 3-НДФЛ с отметкой налогового органа, решения судов, а также нотариальные документы о вступлении в наследство.

- В прошлом году средняя сумма при письменном декларировании валюты составляла 40 тысяч долларов США. При этом ежемесячно 1-2 человека перемещали «наличку» выше 100 тысяч, - рассказал начальник таможенного поста Кольцово Дмитрий Шишкин.

Помимо этого, с 1 февраля меняется и форма пассажирской таможенной декларации. Как и раньше, она будет состоять из основного и дополнительного листов, но в этот раз в них появятся новые графы, а также подсказки для пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU