2020-01-31T13:57:54+03:00
Общество

В Екатеринбурге за 125 миллионов продают торговый центр

Он принадлежит московской компании
Мария Трапезникова
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Фото: Google MapsФото: Google Maps
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В центре Екатеринбурга, на проспекте Ленина, 5Б, продают трехэтажных торговый центр S&T Department, который принадлежит московской компании. Заплатить за него предлагают 125 миллионов рублей.

- Земельный участок площадью 417 «квадратов» в собственности. Категория земли: земли поселений, - говорится в объявлении, опубликованном на портал N1.RU.

Фото: N1.RU

Фото: N1.RU

Фото: N1.RU

Фото: N1.RU

Торговый центр оснащен разгрузочной площадкой и грузовым лифтом. Имеет фасадную рекламную площадь 200 «квадратов» и согласованную рекламную крышную конструкцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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