В Екатеринбурге за 125 миллионов продают торговый центр
Он принадлежит московской компании
Фото: Google Maps
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В центре Екатеринбурга, на проспекте Ленина, 5Б, продают трехэтажных торговый центр S&T Department, который принадлежит московской компании. Заплатить за него предлагают 125 миллионов рублей.
- Земельный участок площадью 417 «квадратов» в собственности. Категория земли: земли поселений, - говорится в объявлении, опубликованном на портал N1.RU.
Фото: N1.RU
Фото: N1.RU
Торговый центр оснащен разгрузочной площадкой и грузовым лифтом. Имеет фасадную рекламную площадь 200 «квадратов» и согласованную рекламную крышную конструкцию.
ИСТОЧНИК KP.RU