Час наедине: Водонапорную башню на Плотинке отдадут под свидания

31 Янв. 2020 2020-01-31T13:16:03+03:00

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В Екатеринбурге на Плотинке расположен самый уютный музей уральской столицы, его полтора года назад открыли в Водонапорной башне.

В феврале влюбленные пары города приглашают сюда на романтические свидания. Они смогут провести целый час вдвоем на втором этаже Водонапорной башни. Романтическую обстановку будут создавать любимая парой музыка, легкое угощение – фрукты и сладости, а также чайник ароматного чая.

–Теперь башня – это не только музей, кофейня, сувенирная лавка, но и театр, дискуссионный клуб, сценическая площадка. С этого года все желающие могут провести в башне незабываемый романтический вечер, – рассказала куратор башни, научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга Екатерина Калужникова.

Отметим, что организаторами необычных свиданий стали МИЕ и одно из event-агентств города.

ИСТОЧНИК KP.RU