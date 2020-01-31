2020-01-31T12:02:39+03:00
Происшествия

Деда, который на Урале убил одного внука, а двух других похитил, признали невменяемым

Страшная трагедия произошла в конце марта прошлого года
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба СКР по Свердловской областиФото: пресс-служба СКР по Свердловской области
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В Свердловской области завершили расследование уголовного дела 67-летего пенсионера, которого обвиняют в убийстве своего двухлетнего внука и похищении двух его братьев, 5 и 7 лет. Страшная история произошла 29 марта прошлого года, в частном доме квартала Гагарский ключ Заречного.

После того, как дед похитил двух детей, он на своей машине Lada поехал прочь. Его удалось задержать инспекторами ГИБДД Кушвы – детей забрали и освободили. К счастью, они совершенно не пострадали.

- Чтобы наиболее оперативно установить местонахождение подозреваемого и двух пропавших, руководством ГУ МВД РФ по Свердловской области на территории региона была введена спецоперация – план «Перехват», - рассказал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых.

После того, как пенсионера удалось поймать, следователи провели ряд экспертиз, включая мелокуряно-генетическую и психолого-психиатрическую.

- Согласно заключению, в период времени, относящийся к совершению этого преступления, у деда на фоне алкогольного опьянения развилось временное психическое расстройство, сопровождавшееся галлюцинациями, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Эксперты пришли к выводу, что пенсионер представляет реальную опасность для себя и окружающих. Поэтому его отправили в психиатрическую клинику, назначив ему принудительное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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