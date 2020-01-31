Более 11 тысяч маломобильных пассажиров воспользовались поездами дальнего следования на СвЖД в 2019 году

31 Янв. 2020 2020-01-31T11:50:04+03:00

В 2019 году в специализированных купе для инвалидов-колясочников поездов дальнего следования АО «Федеральная пассажирская компания» на полигоне СвЖД перевезено 11,4 тыс. маломобильных пассажиров

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В 2019 году в специализированных купе для инвалидов-колясочников поездов дальнего следования АО «Федеральная пассажирская компания» на полигоне СвЖД перевезено 11,4 тыс. маломобильных пассажиров (в том числе 3 тыс. пассажиров воспользовались поездами Уральского филиала АО «ФПК»).

Холдинг «РЖД» планомерно работает над улучшением условий и повышением доступности поездок для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. При покупке билетов в специализированное купе поездов дальнего следования формирования АО «ФПК» для инвалида и его сопровождающего действует скидка 50%.

Пассажиры могут оформить билеты на специализированные места через Интернет на официальном сайте ОАО «РЖД». Для этого нужно зарегистрироваться в Центре содействия мобильности ОАО «РЖД». В 2019 году на СвЖД оформлено 717 электронных билетов для пассажиров с ограниченными физическими возможностями и их сопровождающих (в 2 раза больше, чем в 2018 году).

В Центре содействия мобильности по телефону 8 (800) 775-00-00 добавочный 1 (в тоновом режиме) также принимаются заявки на оказание ситуационной помощи на железнодорожных вокзалах. Заявку можно оставить за трое суток до поездки, но не менее чем за 24 часа до момента оказания услуг. Подробная информация опубликована на официальном сайте ОАО «РЖД».

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Конструкцией специализированных вагонов поездов дальнего следования АО «ФПК» предусмотрены подъемные посадочные устройства, увеличенная ширина дверей вагона, тамбурной зоны и коридора, что позволяет пассажиру передвигаться на кресле-коляске. В купе имеются вспомогательные ремни, позволяющие без посторонней помощи пересесть в кресло. Спальная полка устанавливается в любое удобное для пассажира положение. Низко расположенные выключатели, розетки и кнопки вызова проводника снабжены табличками с надписями, выполненными шрифтом Брайля, и специальным звуковым устройством, сообщающим необходимую информацию.