2020-01-31T09:56:40+03:00
Общество

В Екатеринбурге на неделю закроют проезд по Центральному рынку

На участке будут прокладывать инженерные сети
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге на неделю закроют проезд по Центральному рынкуВ Екатеринбурге на неделю закроют проезд по Центральному рынкуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге на неделю, с 3 по 10 февраля, закрывают движение по переулку Центральный рынок. Это нужно сделать из-за прокладки инженерных сетей. Проводить работы будет ООО «Форум Сити».

- На этот период движение транспорта будет направлено по улицам Шейнкмана, Малышева, Сакко и Ванцетти и Радищева, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. – После окончания земляных работ компания восстановит элементы нарушенного благоустройства.

Фото: мэрия Екатеринбурга

Фото: мэрия Екатеринбурга

Строители просят с пониманием отнестись к неудобствам, а водителей – обращать внимания на новые знаки и указатели, а также заранее планировать маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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