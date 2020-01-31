В Екатеринбурге на неделю закроют проезд по Центральному рынку
В Екатеринбурге на неделю, с 3 по 10 февраля, закрывают движение по переулку Центральный рынок. Это нужно сделать из-за прокладки инженерных сетей. Проводить работы будет ООО «Форум Сити».
- На этот период движение транспорта будет направлено по улицам Шейнкмана, Малышева, Сакко и Ванцетти и Радищева, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. – После окончания земляных работ компания восстановит элементы нарушенного благоустройства.
Фото: мэрия Екатеринбурга
Строители просят с пониманием отнестись к неудобствам, а водителей – обращать внимания на новые знаки и указатели, а также заранее планировать маршрут.
ИСТОЧНИК KP.RU