В Екатеринбурге снесут четыре ветхих двухэтажки

31 Янв. 2020 2020-01-31T06:37:28+03:00

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В Екатеринбурге, в районе Эльмаша, в этом году должны уничтожить четыре жилых двухэтажки. Их планируется снести, чтобы на их месте возвести затем новое жилье. Вся проектная документация публикована на портале госзакупок, заказчиком выступила городская администрация.

- Работы должны быть начаты в течение 10 рабочих дней со дня получения подрядчиком уведомления от отселении и выкупе земельного участка под домом в муниципальную собственность, - говорится в документации. – Работы должны закончить не позднее 21 декабря 2020 года.

Планируется снести две двуэтажки на улице Краснофлотцев - №40 и №42. Причем за первый дом готовы заплатить 609,9 тысячи, а за второй – 610,2 тысячи. Еще два многоквартирника уничтожат на улице Лобкова, 127 и Энтузиастов, 22. За первый, соответственно, заплатят 734 тысячи, за второй – 614 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU