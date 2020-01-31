Под Екатеринбургом на берегу озера за 180 миллионов продают сказочный теремок

31 Янв. 2020 2020-01-31T06:05:08+03:00

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Под Екатеринбургом, у самого выхода к озеру Таватуй, выставили на продажу сказочный коттедж-теремок. Общая площадь всего земельного участка, на котором он стоит, - 1,6 гектара. А стоит вся эта роскошь 180 миллионов рублей.

- На участке девять строений, общей площадью в 1 500 «квадратов»: сам дом, гостевой дом, дом охраны и обслуживающего персонала, оздоровительный комплекс (бассейн, сауна, хамам, комнаты отдыха), спортивный корт, игровой дом, котельная, эллинг и гараж, - говорится в объявлении, опубликованном на портале N1.RU.

Фото: N1.RU

Как пишет собственник, все объекты находится в отличном состоянии и постоянно обслуживаются.

Фото: N1.RU

Фото: N1.RU

Фото: N1.RU

Фото: N1.RU

ИСТОЧНИК KP.RU