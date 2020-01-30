«Провалился под лед»: под Екатеринбургом нашли поискового хаски-полуволка

30 Янв. 2020 2020-01-30T20:19:24+03:00

Белке 3,5 года, она специально обучена для того, чтобы находить пропавших людей. Фото: представлено волонтерами "Прорыва"

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Под Екатеринбургом нашлась поисковая собака, которую несколько часов искали волонтеры. Белку, так зовут потеряшку, обнаружил местный житель на Режевском тракте. Она бежала вдоль трассы и сама искала дорогу домой.

- Белка была мокрая, вся во льду. Оказалось, что наша девочка провались под лед, но сама смогла выбраться, - объяснила нам хозяйка собаки Наталья, руководитель поискового отряда «Прорыв». – Мы ее сразу в баню, где отмыли, а потом накормили сосисками. Сейчас она уже спит.

Белке 3,5 года, она специально обучена для того, чтобы находить пропавших людей. Раньше она никогда не убегала из дома, но в этот раз погналась за другими собаками. Кстати, потеряшка редкой породы волкособ - помесь породы хаски и волка.

ИСТОЧНИК KP.RU