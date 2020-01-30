2020-01-30T19:30:43+03:00
Общество

В Екатеринбурге ищут 14-летнюю школьницу с чемоданом на колесиках

Хадисабона Юсупова пропала 24 января
Юлия СТАЛИНА
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Фото: предоставлено Следственным комитетом по Свердловской областиФото: предоставлено Следственным комитетом по Свердловской области
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Следственный комитет по Свердловской области объявил поиск 14-летней школьницы из Екатеринбурга. Хадисабона Юсупова исчезла 24 января. Девушка ушла из дома, что на переулке Вязовом, и больше на связь с родителями не выходила.

Школьница ростом 150 см, среднего телосложения, с волнистыми тёмными волосами длиной ниже плеч, лицо овальное, брови прямые тёмные, на правой брови шрам.

В день пропажи была одета: в удлинённую синюю куртку с капюшоном без меха, чёрную кофту, чёрные легинсы, белые кроссовки на шнуровке. При себе был пластмассовый чемодан коричневого цвета на колёсиках.

- Следствие обращается ко всем, кому что-либо известно о возможном местонахождении Юсуповой Х.Э., а также об обстоятельствах её исчезновения, с просьбой сообщить имеющиеся сведения по телефону в Екатеринбурге: 8(343) 261-42-27 либо по линии «02», - говорят в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Екатеринбурге ищут 14-летнюю школьницу с чемоданом на колесиках
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