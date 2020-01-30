На девяти улицах в Екатеринбурге запретят парковаться: публикуем список участков

30 Янв. 2020 2020-01-30T17:50:59+03:00

Это делается для увеличения пропускной способности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Несколько улиц в Екатеринбурге закроют для парковки автомобилей. В список попали девять участков, сообщает департамент информационной политики администрации города. В ведомстве заявили, что знаки «Остановка запрещена» появятся в первой половине полугодия 2020 года. Это делается для увеличения пропускной способности.

Публикуем список улиц:

– Начдива Онуфриева от улицы Серафимы Дерябиной до улицы Громова;

– дублёр улицы Серафимы Дерябиной от улицы Бардина до улицы Начдива Онуфриева;

– Сакко и Ванцетти за 100 метров перед улицей Малышева и 100 метров после улицы Малышева;

– Хохрякова за 100 метров перед улицей Малышева и 100 метров после улицы Малышева;

– Шевелева от улицы Папанина до переулка Северного;

– Испанских рабочих от улицы Азина до улицы Братьев Быковых;

– на внутриквартальном проезде от улицы Серова до дома № 107 на улице Щорса;

– на внутриквартальном проезде от улицы Михеева до здания № 22 на улице Краснолесья;

– на внутриквартальном проезде от бульвара Денисова-Уральского до здания № 3а на бульваре Денисова-Уральского.

Нарушителей будет забирать эвакуатор.

ИСТОЧНИК KP.RU