На девяти улицах в Екатеринбурге запретят парковаться: публикуем список участков
Несколько улиц в Екатеринбурге закроют для парковки автомобилей. В список попали девять участков, сообщает департамент информационной политики администрации города. В ведомстве заявили, что знаки «Остановка запрещена» появятся в первой половине полугодия 2020 года. Это делается для увеличения пропускной способности.
Публикуем список улиц:
– Начдива Онуфриева от улицы Серафимы Дерябиной до улицы Громова;
– дублёр улицы Серафимы Дерябиной от улицы Бардина до улицы Начдива Онуфриева;
– Сакко и Ванцетти за 100 метров перед улицей Малышева и 100 метров после улицы Малышева;
– Хохрякова за 100 метров перед улицей Малышева и 100 метров после улицы Малышева;
– Шевелева от улицы Папанина до переулка Северного;
– Испанских рабочих от улицы Азина до улицы Братьев Быковых;
– на внутриквартальном проезде от улицы Серова до дома № 107 на улице Щорса;
– на внутриквартальном проезде от улицы Михеева до здания № 22 на улице Краснолесья;
– на внутриквартальном проезде от бульвара Денисова-Уральского до здания № 3а на бульваре Денисова-Уральского.
Нарушителей будет забирать эвакуатор.
ИСТОЧНИК KP.RU