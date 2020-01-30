2020-01-30T17:23:26+03:00
Звезды

«Эй, красотка, давай-ка это самое»: звезда «Уральских пельменей» рассказала о непристойных предложениях

Записки от поклонников Юлия Михалкова сохраняла в банке из-под кофе, а потом сжигала
Олег ГАЛИМОВ
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Фото: InstagramФото: Instagram
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Бывшая актриса шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, как получала непристойные предложения от поклонников после выступлений на сцене. Одни дарили цветы, другие – передавали за кулисы записки.

mihalkovamihalkova
Михалкова рассказала о непристойных предложениях от поклонников
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- За один гастрольный тур у нее скапливалось до сотни таких записок из разряда «Эй, красотка, давай-ка это самое». Разумеется, все они оставались без ответа, потому что Юлия с презрением относится к мужскому хамству и развязности. Одно время она хотела завести специальный инстаграм для таких записок. Пусть жены знакомятся с инициативами своих мужей, - рассказывают помощники Михалковой на ее странице в Instagram.

Также они добавили, что записки от поклонников Юлия Михалкова сохраняла в банке из-под кофе, а потом сжигала. Добавим, что недавно стало известно о том, что актриса искусственно увеличивала грудь с помощью бюстгальтеров пуш-ап.

ИСТОЧНИК KP.RU

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