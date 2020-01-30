«Эй, красотка, давай-ка это самое»: звезда «Уральских пельменей» рассказала о непристойных предложениях

30 Янв. 2020 2020-01-30T17:23:26+03:00

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Бывшая актриса шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, как получала непристойные предложения от поклонников после выступлений на сцене. Одни дарили цветы, другие – передавали за кулисы записки.

mihalkova Михалкова рассказала о непристойных предложениях от поклонников

- За один гастрольный тур у нее скапливалось до сотни таких записок из разряда «Эй, красотка, давай-ка это самое». Разумеется, все они оставались без ответа, потому что Юлия с презрением относится к мужскому хамству и развязности. Одно время она хотела завести специальный инстаграм для таких записок. Пусть жены знакомятся с инициативами своих мужей, - рассказывают помощники Михалковой на ее странице в Instagram.

Также они добавили, что записки от поклонников Юлия Михалкова сохраняла в банке из-под кофе, а потом сжигала. Добавим, что недавно стало известно о том, что актриса искусственно увеличивала грудь с помощью бюстгальтеров пуш-ап.

ИСТОЧНИК KP.RU