«Застряла в сугробе»: офицер Росгвардии спас молодую мать с ребенком на трассе под Екатеринбургом

30 Янв. 2020 2020-01-30T16:53:47+03:00

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Офицер Росгварвардии помог замерзающей женщине на трассе под Екатеринбургом. Автомобилистка ехала из Челябинска вместе со своим ребенком. Но на дороге машину занесло в сугроб, а выбраться от туда она не смогла. На улице мороз, никто из водителей не останавливается. В этом время старший лейтенант Динар Кудашев возвращался с дежурства, он остановил проезжающих мимо дорожных работников и вместе с ними помог женщине.

- Меня глубоко тронуло, что человек сам остановился, несмотря на погоду и раннее время, проявил инициативу, успокоил и разрешил ситуацию. Пока я сидела в застрявшей машине и перебирала страницы телефонной книжки в поисках знакомых в чужом городе, которые могли бы помочь, мимо равнодушно проезжали многочисленные автомобили. И никто из них так и не остановился. Хотелось бы сказать спасибо офицеру, который мотивирован на помощь людям, - рассказала по телефону водитель иномарки Анжелика Медведовская.

Как сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области, Динар Кудашев ничего героического в своем поступке не видит. И считает, что никогда нельзя бросать человека в беде.

ИСТОЧНИК KP.RU