Пора доставать зонтики: морозы окончательно покинут Свердловскую область

30 Янв. 2020 2020-01-30T16:04:37+03:00

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Стоявшие два дня подряд в Свердловской области морозы, похоже, отступают. В ближайшие два дня потеплеет и комфортная температура останется до конца зимы. Как сообщает Уральский Гидрометцентр, 31 января –10 градусов.

В субботу и воскресенье уже – 7 градусов днем и – 10 ночью. Уже 4 февраля ожидается плюсовая температура: от 0 до +1 градусов. Возможно придется достать зонтики, так как пойдет небольшой дождь.

По данным портала Gismeteo, во второй половине февраля стабилизируется теплая погода, ожидается до +3 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU