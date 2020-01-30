«Раздавали листовки и зазывали в секту»: уральские «Свидетели Иеговы» получили срок за экстремизм

30 Янв. 2020 2020-01-30T15:30:37+03:00

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Семья из Краснотурьинска получили условный срок за экстремизм. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Свердловской области, чита была членами секты «Свидетели Иеговы» ( запрещенная в России организация – прим.ред.). 32-летний мужчина, 51-летняя женщина и 19-летняя девушка распространяли листовки о своей организации, зазывали в секту.

- Подсудимые занимались пропагандой идеологии религиозной организации среди населения города Карпинска посредством проведения миссионерской деятельности. Они распространяли устную информацию, печатные материалы, воспроизводили и демонстрировали графические файлы, видео и аудиоматериалы, содержащие сведения об идеологии и основных целях религиозной организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России», - рассказывают в СКР по региону.

Семейству дали в общей сложности 5,5 лет на всех.

ИСТОЧНИК KP.RU