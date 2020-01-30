2020-01-30T15:20:55+03:00
Общество

Генпрокуратура РФ пожурила Высокинского за бунт водителей скорой

Многие из рабочих решили устроить забастовку, не выйдя на смену, но все обошлось
Мария Трапезникова
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Многие из рабочих не приняли новые правила и решили устроить забастовку, не выйдя на смену, но, в итоге, все обошлосьМногие из рабочих не приняли новые правила и решили устроить забастовку, не выйдя на смену, но, в итоге, все обошлосьФото: Алексей БУЛАТОВ
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Прокуратура Свердловской области по поручению генпрокурора РФ решила проверить соблюдение прав водителей скорой помощи, которые в ночь с 31 января на 1 февраля собирались устроить забастовку и просто не выйти на смену.

Им не понравилось, что новая компания-аутсорсинг «Феникс-Логистика» ставит совсем плохие условия: либо водителям нужно будет оформлять ИП, либо стать самозанятыми. В любом из случаев им пришлось бы платить по 35 - 40 тысяч на налоги.

- Сегодня региональный прокурор Сергей Охлопков проинформировал губернатора Евгения Куйвашева о сложившейся ситуации, которая может повлечь рост соцнапряженности, высвобождение значительного количества работников, потребовав принять меры, направленные на защиту прав граждан в сфере труда и здравоохранения, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Кроме этого, первым зам. прокурора области Владимир Маленьких вынес мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому предупреждение о недопустимости нарушения законодательства о здравоохранении. А вместе с ним еще главврачу станции скорой помощи Игорю Пушкареву и руководителю «Феникс-Логистики» Павлу Шмакову.

Сегодня один из водителей скорой помощи рассказал, что им все-таки удалось договориться с компанией-аутсорсером и отменить забастовку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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