На Широкой Речке началось строительство образовательного центра с бассейном

30 Янв. 2020 2020-01-30T15:18:29+03:00

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На Широкой Речке, рядом с жилым комплексом «Меридиан», началось строительство второго образовательного центра. Идет забивка свай под фундамент. Строительные работы должны завершиться не позднее 30 июня 2022 года.

Инициатором разработки проекта стала «Группа ЛСР». Проектная документация центра признана Минстроем России экономически эффективной и повторно применяемой.

Образовательный центр площадью 25 тысяч кв. м расположится между Широкой Речкой и Академическим в границах улиц Евгения Савкова - Верхнеуфалейской - Ландау и реки Патрушихи. Он объединит детский сад на 200 мест, школу на 825 мест и бассейн, который будет соединен с основным зданием крытым переходом. Центр будет включать в себя трехэтажный блок детского сада на 8 групп и четырехэтажные блоки начальной и средней школы на 33 класса, пищеблок с обеденным залом на 430 мест, спортивный блок (большой и малый спортивные залы, зал ЛФК, спортивно-оздоровительный бассейн и малый бассейн для обучения плаванию) и актовый зал.

Также здесь появится медицинский блок с кабинетом врача для проверки остроты слуха и зрения, стоматологический кабинет, а также помещения для процедур и прививок. Для детей, нуждающихся в психолого-педагогической помощи, будет работать психолог. Здание образовательного центра оборудуют для учащихся с ограниченными физическими возможностями.

Напомним, что на церемонии закладки первого камня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил, что «Группа ЛСР» достойна благодарности за нестандартный, очень креативный подход к проектированию этого объекта, а после его ввода в значительной степени снизится нагрузка на близлежащие объекты сферы образования.

Первый в России образовательный центр, объединивший под одной крышей детский сад и школу, был построен «Группой ЛСР» в микрорайоне Мичуринский и успешно функционирует с 1 сентября 2017 года.

Квартиры в «Меридиане» доступны по договорам долевого участия в рамках 214-ФЗ от 2,2 млн рублей. Во всех квартирах выполнена качественная чистовая отделка.