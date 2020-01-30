«Она спасла сотни жизней»: у уральских волонтеров потерялась поисковая хаски-полуволк

30 Янв. 2020 2020-01-30T14:14:38+03:00

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Волонтеры из уральского отряда «Прорыв» потеряли свою поисковую собаку Белку. Ей всего 3,5 года, она специально обучена для того, чтобы находить пропавших людей. И никогда не убегала из дома.

- Мы сами живем в частном доме, в СНТ «Ветеран» в Березовском, рядом с лесом, она всегда рядом с нами гуляет. Не знаю, как так получилось. Возможно, увидела другую собаку где-то и перепрыгнула через забор, - рассказала «Комсомолке» руководитель отряда Наталья. – Но такого никогда не было. Мы гуляли, повернулись – и нет собаки. Наверное, ее кто-то забрал себе.

Фото: представлено волонтерами "Прорыва"

Белка редкой породы волкособ – помесь породы хаски и волка. Она очень умная, дружелюбная, любвеобильная – и всегда, где бы ни была, возвращается к хозяевам. Она является основной поисковой собакой, все держится на ней. И все ее знают.

- Она обучена искать людей. Если она нашла человека в лесу, то садится рядом и начинает громко лаять, - рассказывает Наталья. – Она работает не по следу, как другие собаки. Мы ее по-другому обучили: перед поисками, во время сбора, она обнюхивает всю группу, после чего мы отпускаем ее с поводка. И если она находит кого-то, кто не в группе, то начинает лаять.

Фото: представлено волонтерами "Прорыва"

Но Белка не единственная собака у «Прорыва». У волонтеров есть еще два пса: ее сын и, грубо говоря, ее муж, которые уже сутки не могут найти себе места, жалобно воют и не отходят от ворот.

- Она очень любит детей – как увидит их, сразу начинает вилять хвостом. Белка совсем не агрессивная, - добавляет Наталья. – Сейчас вот мой муж ездит ее везде ищет, а я сижу дома, жду ее. Вдруг вернется. Мы без нее как без рук. Очень надеюсь, что найдется.

ИСТОЧНИК KP.RU