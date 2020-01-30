2020-01-30T13:32:22+03:00
Общество

Сделаю потом: в Екатеринбурге живут очень ленивые люди

Исследование проводилось в 23 городах страны
Мария Трапезникова
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Екатеринбург вошел в десятку самых ленивых городов РоссииЕкатеринбург вошел в десятку самых ленивых городов РоссииФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Екатеринбург вошел в десятку самых ленивых городов России. К таким выводам пришли аналитики агентства Zoom Market. Они составили рейтинг, в котором столица Урала оказалась на 10-ом месте.

Во время опроса всем респондентам задавали четыре простых вопроса: «Вы можете назвать себя трудолюбивым человеком?», «Вы с удовольствием ходите на работу?», «Вам часто приходится заставлять себя совершать необходимые действия?» и «Вы считаете себя ленивым человеком?».

- Оказалось, ленивыми можно назвать тех, кто проявляет недостаточно трудолюбия или даже при наличии трудовых задач отдает предпочтение отдыху, - поделился Андрей Штыров, коммерческий директор агентства.

По-настоящему ленивыми себя считают только 8% респондентов, которые приняли участие в опросе. Он, кстати, проводится лично в 23 городах РФ. Общая выборка составила 2 760 интервью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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