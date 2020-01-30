ЕВРАЗ организовал школьный фестиваль «Город своими руками» на Урале

30 Янв. 2020 2020-01-30T12:53:02+03:00

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На фестивале «Город своими руками» школьники Нижнего Тагила и Качканара представили 17 социальных проектов для улучшения жизни их городов.

Масштабные мероприятия прошли в Нижнем Тагиле и Качканаре и собрали более 1000 школьников и педагогов, местных предпринимателей, представителей администраций городов, ЕВРАЗа и Фонда социальных инвестиций. Ребята организовали интерактивные площадки, в игровой форме рассказали о своих проектах, провели для гостей мастер-классы и викторины, пели и играли на гитаре, делали аквагрим, устраивали флешмобы. Каждая команда подготовила творческий номер и получила сувениры и благодарственные письма.

Команда Детского форсайта Валериановской школы

«Наша компания реализует много программ на территориях присутствия, одна из важнейших – «ЕВРАЗ – детям», – отметил руководитель направления по корпоративной социальной ответственности ЕВРАЗа Андрей Клименко. – Нам важно, чтобы дети, которые растут в наших уральских и сибирских городах, проявляли социальную активность. А мы им поможем реализовать инициативы, подскажем и покажем, как это можно сделать».

«Пусть ваши проекты продолжают жить, пусть выходят на федеральный уровень и о них узнает вся страна», – обратился к ребятам генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев.

На Детском форсайте в Качканаре дети пели песни о своём городе

«Приятно осознавать, что наша молодежь предлагает решения, как улучшить жизнь в городе, – сказал заместитель главы Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин. – К нам обращались ребята, и мы всегда шли им навстречу».

«В самом начале я пытался рассказать ребятам, как себя вести, куда лучше обращаться, как лучше компоновать проекты. Но потом понял, что не надо заставлять их двигаться по моему пути, нужно помочь выбрать свой», – рассказал о своем участии в «Детском форсайте» заместитель главы Качканара Кирилл Касимов.

В «Детском форсайте – 2019» на Урале участвовало около 150 школьников из Нижнего Тагила и Качканара и 20 педагогов. Дети сумели привлечь 45 партнеров для своих проектов. Благодаря «Детскому форсайту» в городах появились арт-подъезды, краеведческие квесты, были установлены познавательные стенды у мостов Тагила, вышли сборники игр для детей дошкольного возраста, проведены бесплатные мастер-классы по рисованию, танцам и йоге для пенсионеров, облагорожены парки культуры и мемориалы памяти.

В рамках «Детского форсайта» для школьников было организовано 10 обучающих тренингов и мастер-классов, лидеры проекта съездили на специализированную смену в международный детский центр «Артек», а в феврале дети из Нижнего Тагила поедут на двухдневный образовательный тур в Ельцин-центр.

В проекте «Детский форсайт» в Нижнем Тагиле участвовали школы № 81, 49, 45, 69, 75/42, 66, политехническая гимназия, Центр образования № 1, горно-металлургическая школа.

Проекты:

Проект «ПАРК КУЛЬТУРЫ ЖИВ!»

Школьники проводят еженедельные мероприятия, направленные на организацию досуга жителей города в парке культуры.

Участники Детского форсайта в Нижнем Тагиле

Проект «Уголок комфорта»

Ребята оформили клумбы, дорожки около горно-металлургической школы, установили кормушки для птиц.

Проект «Oldы-перезагрузка»

Школьники вовлекали пенсионеров в современную жизнь. Проводили для них занятия по йоге, танцам, рисованию.

Проект «Art-подъезд»

Подъезды двух домов на Красном Камне ребята превратили в картинную галерею.

Проект «Рисуют все!»

Участницы проекта Детский форсайт из школы 45, Нижний Тагил

Школьники учатся общаться с ребятами, которые имеют ограниченные возможности здоровья. Они решили вместе рисовать, провели серию совместных мастер-классов.

Проект «Обустройство школьной территории»

Команда обустраивала территорию 69-й школы в виде природного парка реки Чусовой для отдыха и прогулок.

Проект «Мосты Нижнего Тагила»

Гимназисты придумали и провели краеведческие квесты. А также установили информационные таблички у мостов Нижнего Тагила.

Проект «Вперед в будущее: дети – детям»

Ребята играли с дошкольниками в давно забытые игры на улице. Также выпустили сборник игр, в которые играли их бабушки и дедушки.

Проект «Мотиватор»

Школьники приглашали успешных людей на мастер-классы для развития личностных качеств молодежи.

Участницы проекта Детский форсайт из школы 81, Нижний Тагил

В проекте «Детский форсайт» в Качканаре приняли участие все школы города: № 2, 3, 7, школа им. К. Н. Новикова, лицей № 6 и школа пос. Валериановска.

Проекты:

Проект «Dialog art»

Проект направлен на повышение знаний английского языка у школьников.

Проект «Солнечный день»

Школьники разрисовали площадку у кафе «Буратино». Теперь там можно играть в классики, змейку и др. подвижные игры. Также они провели игровые мероприятия для ребят из летнего лагеря.

Проект «Прогулка с пользой»

Команда придумала несколько квестов об истории города и провела их для учащихся начальных классов из разных школ.

Проект «Цветущий город»

Представители ЕВРАЗа, администрации города, управления образования, предприниматели Нижнего Тагила

Проект «Любовь. Комсомол. Весна. Площадка, игры нашего двора»

Школьники организовывали досуг детей и пенсионеров. Установили скамейки в одном из городских дворов.

Проект «Благоустройство мемориального комплекса в поселке Валериановске Качканарского городского округа»

Ребята обновили клумбы мемориального комплекса, посадили цветы, многолетние растения.

Проект «Весна на позитиве»

Команда занималась оформлением фасадов домов плакатами.

Проект «Стань супергероем»

Ученики установили около урн по ул. Свердлова таблички, которые призывают соблюдать чистоту.