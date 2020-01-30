Екатеринбуржцам предлагают сдать оружие и выручить за это деньги

30 Янв. 2020 2020-01-30T12:28:21+03:00

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Жителям Екатеринбурга силовики предлагают сдать огнестрельное и газовое оружие, а также боеприпасы и взрывчатку и выручить за это деньги. Согласно действующему законодательству, если человек добровольно сдаст свой арсенал, его освобождают от уголовной ответственности за его незаконное хранение.

- Управление Росгвардии по Свердловской области напоминает, что за добровольную сдачу оружия предоставляются денежные выплаты в размере от 1 до 4,5 тысяч рублей, - отметили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. – В зависимости от вида оружия и его исправности.

Прайс-лист силовиков таков: за газовый пистолет – вознаграждение в тысячу рублей, за охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом – 3,3 тысячи, за гладкоствольное оружие – две тысячи. А стоимость боеприпасов – от 7 до 20 рублей, в зависимости от калибра.

За прошедший год свердловчане сдали 53 единицы оружия, около 20 тысяч боеприпасов и больше килограмма пороха. За это всем выплатили 450 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU