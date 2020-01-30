Уральца посадили на 17 лет за поджог дедушки-инвалида

30 Янв. 2020 2020-01-30T12:01:38+03:00

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В Камышловском районе Свердловской области отправили под суд ранее судимого 24-летнего местного жителя. Его обвиняют в убийстве инвалида. Инцидент произошел днем 27 февраля, когда молодой человек сидел в гостях у своей бабушки и распивал алкоголь.

- Вместе с ним в доме находился и престарелый сожитель бабушки, который был инвалидом первой группы по зрению, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Во время их общения мужчина сильно поругался с дедушкой – он кричал, что тот со своими проблемами со здоровьем стал обузой для его бабушки. Мужчина сильно вспылил и решил «избавить» ее от проблемы: облил его горючей жидкостью и выволок на улицу, где поджег на нем одежду. От ожогов дедушка погиб в больнице через некоторое время.

Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

Свердловский областной суд назначил парню 17 лет и 15 дней колонии строгого режима, из которых первые пять лет он будет отбывать в тюрьме.

- После освобождения ему на два года будет ограничена свобода. Также суд на три года лишил его прав и обязал выплатить дочери погибшего дедушки компенсацию морального вреда в 600 тысяч, - добавили в пресс-службе Облсуда. – Приговор вступит в силу через 10 суток, если не будет обжалован сторонами.

ИСТОЧНИК KP.RU