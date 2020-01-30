В Екатеринбурге завершились поиски 24-летней девушки, пропавшей две недели назад
В Екатеринбурге полицейские нашли 24-летнюю Регину Гимранову, которая исчезла 17 января. Девушка вышла из дома на Фрезировщиков и отправилась к родственникам. Но до родных Регина не дошла. На следующий день ее телефон стал недоступен. На работу Регина также не вышла.
Девушку пытались найти поисковые отряды и полицейские. 30 января поиск увенчался успехом.
- Сотрудники уголовного розыска УМВД по Екатеринбургу совместно с коллегами из отдела полиции №14 разыскали женщину. За время ее отсутствия противоправных действий ею и в отношении нее не совершено, - уточнили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
Полицейским девушка рассказала, что ушла из дома, так как у нее появилось желание пожить самостоятельно.
ИСТОЧНИК KP.RU