Медики Урала готовы лечить заразившихся коронавирусом

30 Янв. 2020 2020-01-30T11:08:21+03:00

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Этим утром в министерстве здравоохранения Свердловской области прошло заседание привоэпидемической комиссии, на котором медики отчитались о количестве заболевших в Екатеринбурге и ответили, какова вероятность того, что смертельный вирус доберется до столицы Урала.

- На сегодняшний день в России коронавирус не получил распространения. На Урале случаев подозрений на коронавирусную инфекцию не выявлено, - рассказал замглавы региона Павел Креков.

За теми, кто обращается за помощью к медикам, теперь будут следить еще пристальней: их будут тщательно обследовать, а также подробно расспрашивать, были ли они за последние две недели в КНР и странах Юго-Восточной Азии. Соответствующее распоряжение уже отдано министерством здравоохранения Свердловской области.

Вместе с тем, все больницы региона готовы в любой момент принять у себя заразившихся. Мы, кстати, рассказывали, что ГКБ №40 закупила 11 противочумных костюмов. Правда, это никак не связано с коронавирусом – комплекты просто планово заменяли. На сегодняшний день в области есть порядка 11 миллионов медицинских масок, которые в выходные медики хотят раздать в торговых центрах прохожие.

Даже не смотря на то, что ситуация с коронавирусом на Урале очень благоприятная, несколько крупных авиакомпаний, включая «Уральские авиалинии», временно приостановили рейсы в Китай и несколько мегаполисов Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU