«Лишился и супруги, и свободы»: уралец вспылил и набросился с ножом на свою жену

30 Янв. 2020 2020-01-30T10:50:20+03:00

Женщина скончалась на месте от обильной кровопотери, а мужчину отправили под суд

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В Ивделе, что в Свердловской области, под суд отправили 49-летнего местного жителя, которого обвиняют в убийстве своей жены. В ноябре прошлого года он в пьяном угаре поссорился с супругой, схватил кухонный нож и ударил им в шею. Женщина скончалась практически сразу от сильной кровопотери.

Как сообщили в региональном СКР, в ходе следствия мужчина вину в совершенном преступлении полностью признал. Он пояснил, что ссоры с женой произошла из-за того, что она его обматерила. Свои показания он детализировал во время их проверки на месте происшествия.

Фото: пресс-служба регионального СКР

- Гражданин, арестованный за преступление, был под конвоем сотрудников полиции территориального ОВД доставлен для содержания под стражей до суда, - добавил пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых.

Оказалось, что у мужчины и раньше были конфликты с законом: он был несколько раз судим за хулиганство и причинения вреда здоровью.

- В ходе эмоционального срыва и несдержанности гражданин лишился и супруги, и свободы, - добавил Горелых.

ИСТОЧНИК KP.RU