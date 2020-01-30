2020-01-30T10:50:20+03:00
Происшествия

«Лишился и супруги, и свободы»: уралец вспылил и набросился с ножом на свою жену

Женщина скончалась на месте от обильной кровопотери, а мужчину отправили под суд
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: пресс-служба регионального СКРФото: пресс-служба регионального СКР
Изменить размер текста:

В Ивделе, что в Свердловской области, под суд отправили 49-летнего местного жителя, которого обвиняют в убийстве своей жены. В ноябре прошлого года он в пьяном угаре поссорился с супругой, схватил кухонный нож и ударил им в шею. Женщина скончалась практически сразу от сильной кровопотери.

Как сообщили в региональном СКР, в ходе следствия мужчина вину в совершенном преступлении полностью признал. Он пояснил, что ссоры с женой произошла из-за того, что она его обматерила. Свои показания он детализировал во время их проверки на месте происшествия.

Фото: пресс-служба регионального СКР

Фото: пресс-служба регионального СКР

- Гражданин, арестованный за преступление, был под конвоем сотрудников полиции территориального ОВД доставлен для содержания под стражей до суда, - добавил пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых.

Оказалось, что у мужчины и раньше были конфликты с законом: он был несколько раз судим за хулиганство и причинения вреда здоровью.

- В ходе эмоционального срыва и несдержанности гражданин лишился и супруги, и свободы, - добавил Горелых.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сделаю потом: в Екатеринбурге живут очень ленивые люди
ЕВРАЗ организовал школьный фестиваль «Город своими руками» на Урале
Екатеринбуржцам предлагают сдать оружие и выручить за это деньги
Второй этап: в Екатеринбурге родители первоклашек подали больше восьми тысяч заявлений
Уральца посадили на 17 лет за поджог дедушки-инвалида
Перестали разводить грязь на дорогах: в Екатеринбурге протестировали новый «Бионорд»
В Екатеринбурге завершились поиски 24-летней девушки, пропавшей две недели назад
Медики Урала готовы лечить заразившихся коронавирусом
«Лишился и супруги, и свободы»: уралец вспылил и набросился с ножом на свою жену
Свердловская область вошла в топ-3 регионов, где дети становятся жертвами преступлений
Себе и подружке: в Кольцово поймали пассажирку, которая пыталась провезти 25 килограммов халатиков и пижам
Проскочили на «красный»: на Урале грузовой поезд протаранил легковушку с маленьким ребенком
В Екатеринбурге на девять часов задержали рейс во Вьетнам
Треть свердловчан готовы променять работу с высокой зарплатой на соцпакеты
Tele2 в 2019 году строила сети быстрее всех в России
Прокуратура вернула уральским бизнесменам 800 миллионов
«Дорога памяти»: в Екатеринбурге будут оцифровывать архивные фотографии военных лет
Пьяному уральцу, который из-за кроссовок убил прохожего, дали 12 лет тюрьмы
«На страже вашего здоровья»: забастовка водителей «скорой» в Екатеринбурге закончилась компромиссом
Уральские туристы на сутки застряли в Таиланде
Морозы отступают: в Екатеринбург приходит потепление
Свердловские школы искусств отреставрируют за 790 миллионов
«Мужчины до сих пор думают, что у нее четвертый размер»: звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова призналась в использовании пуш-ап на сцене
В Нижнем Тагиле нашли мальчика, не вернувшегося домой из школы
В Екатеринбурге ищут женщину, пропавшую десять дней назад
Уралец попросил главу СК России найти его сестру, таинственно пропавшую 18 лет назад
На ЕВРАЗ НТМК прошел вечер памяти бывшего директора комбината Виктора Удовенко
На ВИЗе 12 домов остались без холодной воды из-за прорыва в колодце