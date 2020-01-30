«Лишился и супруги, и свободы»: уралец вспылил и набросился с ножом на свою жену
В Ивделе, что в Свердловской области, под суд отправили 49-летнего местного жителя, которого обвиняют в убийстве своей жены. В ноябре прошлого года он в пьяном угаре поссорился с супругой, схватил кухонный нож и ударил им в шею. Женщина скончалась практически сразу от сильной кровопотери.
Как сообщили в региональном СКР, в ходе следствия мужчина вину в совершенном преступлении полностью признал. Он пояснил, что ссоры с женой произошла из-за того, что она его обматерила. Свои показания он детализировал во время их проверки на месте происшествия.
Фото: пресс-служба регионального СКР
- Гражданин, арестованный за преступление, был под конвоем сотрудников полиции территориального ОВД доставлен для содержания под стражей до суда, - добавил пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых.
Оказалось, что у мужчины и раньше были конфликты с законом: он был несколько раз судим за хулиганство и причинения вреда здоровью.
- В ходе эмоционального срыва и несдержанности гражданин лишился и супруги, и свободы, - добавил Горелых.
ИСТОЧНИК KP.RU