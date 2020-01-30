Свердловская область вошла в топ-3 регионов, где дети становятся жертвами преступлений
Свердловская области в первом полугодии 2019 года стала одним из регионов-лидеров по количеству преступлений, жертвами которых стали дети. Их количество зафиксировано на уровне 1600.
Впереди Среднего Урала только Челябинская область (две тысячи пострадавших) и Кемеровская область (1700 пострадавших), пишет издание NEWS.ru.
Далее в списке идут Пермский край – 1,6 тысячи преступлений против несовершеннолетних и Башкортостан – 1,6 тысячи преступлений. В Москве этот показатель значительно ниже – 1,1 тысячи преступлений.
Меньше всего насилию подвергаются дети в Ингушетии – всего 26 преступлений и Чукотка – 44 преступления.
В первом полугодии 2019 года от рук злоумышленников в России пострадало 57 100 детей, этот показатель за пять лет вырос на 17%.
ИСТОЧНИК KP.RU