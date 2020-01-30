Себе и подружке: в Кольцово поймали пассажирку, которая пыталась провезти 25 килограммов халатиков и пижам

30 Янв. 2020 2020-01-30T10:22:25+03:00

В чемодане была одежда всех цветов и размеров

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Таможенники Кольцово обнаружили у возвращавшейся из Турции жительницы ХМАО чемодан, в котором она прятала 25 килограммов махровых халатов, пижам, топов и маек всех цветов из размеров – в общей сложности, 47 комплектов. О том, что такое большое количество вещей нужно декларировать, она не знала.

- Учитывая характер и количество товара, его размерный и модельный ряд, инспектор сделал вывод о нарушении таможенного законодательства,- рассказал начальник таможенного поста Кольцово Дмитрий Шишкин.

Фото: Уральское таможенное управление

Разумеется, все 25 килограммов одежды у нее забрали и отправили на экспертизу. А пассажирку теперь ждет штраф от половины до двукратной стоимости товара.

Фото: Уральское таможенное управление

ИСТОЧНИК KP.RU