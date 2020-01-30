Себе и подружке: в Кольцово поймали пассажирку, которая пыталась провезти 25 килограммов халатиков и пижам
Таможенники Кольцово обнаружили у возвращавшейся из Турции жительницы ХМАО чемодан, в котором она прятала 25 килограммов махровых халатов, пижам, топов и маек всех цветов из размеров – в общей сложности, 47 комплектов. О том, что такое большое количество вещей нужно декларировать, она не знала.
- Учитывая характер и количество товара, его размерный и модельный ряд, инспектор сделал вывод о нарушении таможенного законодательства,- рассказал начальник таможенного поста Кольцово Дмитрий Шишкин.
Фото: Уральское таможенное управление
Разумеется, все 25 килограммов одежды у нее забрали и отправили на экспертизу. А пассажирку теперь ждет штраф от половины до двукратной стоимости товара.
Фото: Уральское таможенное управление
ИСТОЧНИК KP.RU