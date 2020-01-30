2020-01-30T09:16:11+03:00
Общество

В Екатеринбурге на девять часов задержали рейс во Вьетнам

Теперь с ситуацией разбирается транспортная прокуратура
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге за девять часов задержали рейс во ВьетнамВ Екатеринбурге за девять часов задержали рейс во ВьетнамФото: Алексей БУЛАТОВ
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Свердловская транспортная прокуратура разбирается с авиакомпанией RoyalFlight, которая задержала рейс из Екатеринбурга во Вьетнам на девять часов. Вылет был назначен на 29 января, однако самолет отправился на Фукуок только сегодня, 30 января, в 6:19.

- На рейсе был зарегистрирован 331 пассажир, из них 38 детей. Представитель авиаперевозчика сообщил об оказании пассажирам рейса всех необходимых услуг, однако, по предварительным данным, пассажирам не предоставили гостиницу, - рассказали в транспортной прокуратуре.

В связи с этим, ведомство решило проверить действия авиакомпании и наказать виновных. Кстати, сегодня мы рассказывали о том, что десятки уральцев не могут вернуться в Екатеринбург из Таиланда, их рейс задержали на сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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