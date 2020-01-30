Треть свердловчан готовы променять работу с высокой зарплатой на соцпакеты

30 Янв. 2020 2020-01-30T08:43:50+03:00

Больше половины жителей региона хотят, чтобы им компенсировали затраты на еду и сотовую связь

Изменить размер текста: A A

Большинство жителей Свердловской области считают соцпакет одним из самых важных способов мотивации на работе. Такой точки зрения придерживаются 57% опрошенных со всего региона, рассказывают аналитики HeadHunter.

- Большинство свердловчан считают, что в соцпакет от работодателя обязательно должен входить полис ДМС – за такой вариант высказались 64% опрошенных. Интересно, что в наличии такого бонуса чаще всего заинтересованы представители банков, специалисты по закупкам и специалисты сферы добычи сырья, - рассказали в пресс-службе HH.

Несмотря на это, полис был указан всего лишь в 11% всех опубликованных вакансий. Но, кроме того, свердловчане хотят, чтобы им предоставляли компенсацию затрат на питание (43%) и оплачивали мобильную связь (42%). А треть свердловчан вообще готовы отказаться от высокой зарплаты ради хорошего соцпакета – так посчитали 35% человек.

ИСТОЧНИК KP.RU