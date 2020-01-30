«Дорога памяти»: в Екатеринбурге будут оцифровывать архивные фотографии военных лет
В Екатеринбурге, в военно-историческом зале Дома офицеров ЦВО, уже в эту субботу, 1 февраля, откроется первый пункт оцифровки архивных фотографий. Он позволит оцифровать фото, письма и другие памятные вещи, которые сейчас лежат в семейных архивах гостей и жителей Свердловской области.
- Открытие пункта загрузки позволит ускорить процесс обработки материалов, а также расширить перечень загружаемых документов, - рассказали в пресс-службе ЦВО. – Фронтовые треугольники, открытки и фото, рисунки и записи стихов с фронтов войны пополнят цифровой фонд уникальных экспонатов к 75-й годовщине Великой Победы.
Фото: пресс-служба ЦВО
Все оцифрованные материалы будут выставлены в мультигалерее «Дорога памяти» - единой общедоступной базе данных о каждом участнике Великой Отечественной войны.
ИСТОЧНИК KP.RU