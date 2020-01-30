2020-01-30T07:51:33+03:00
Происшествия

Пьяному уральцу, который из-за кроссовок убил прохожего, дали 12 лет тюрьмы

Молодому человеку очень понравилась обувь мужчины, и он решил заполучить ее, избив его
Мария Трапезникова
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Молодому человеку очень понравилась обувь мужчины, и он решил заполучить ее, избив егоМолодому человеку очень понравилась обувь мужчины, и он решил заполучить ее, избив егоФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ревде, что в Свердловской области, отправили под суд местного 19-летнего жителя, Семена Колотова, которого обвиняют сразу по трем статьям: кража, убийство и разбой. В октябре прошло года он распивал алкоголь во дворе дома и увидел, как мимо проходил мужчина.

- У него из кармана выпал сотовый телефон, он этого не заметил. А Колотов подобрал и забрал себе. Ущерб был оценен в три тысячи рублей, - рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

После этого Колотов решил забрать у уходящего мужчины кроссовки. Он подкараулил его и набросился на него, ударив кулаком в лицо и ногами в голову. А потом стащил с ног мужчины кроссовки стоимостью около четырех тысяч, надел на себя и сбежал.

Пострадавших в подворотне мужчина скончался в больнице той же ночью от полученных травм. Суд назначил парню 12 лет и 20 дней колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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