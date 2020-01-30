2020-01-30T07:32:52+03:00
Общество

«На страже вашего здоровья»: забастовка водителей «скорой» в Екатеринбурге закончилась компромиссом

Рабочим удалось договорится с аутсорсер-компанией «Феникс-Логистика»
Мария Трапезникова
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Рабочим удалось договорится с аутсорсер-компанией «Феникс-Логистика»Рабочим удалось договорится с аутсорсер-компанией «Феникс-Логистика»Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Водители скорой помощи в Екатеринбурге пришли к компромиссу с новой аутсерсер-компаний «Феникс-Логистика», которая изначально предложила им оформить на себя ИП или становиться самозанятыми. Такая схема возмутила водителей, ведь тогда бы, с 1 февраля, им пришлось платить по 35-40 тысяч рублей в месяц только на налоги.

И тогда водители трех подстанций скорой помощи решили устроить забастовку – с 1 февраля на смену отказывались выходить порядка 70 человек. Но в дело, после многочисленных публикаций в СМИ и соцсетях, вмешалась Генпрокуратура РФ. И всем, к счастью, удалось договориться.

Бунт водителей скорой помощи отменяется.Видео: skorovoz03 в Instagram

- Я могу вас успокоить. Мы пришли к общей договоренности с «Феникс-Логистика». Нам предложили все-таки нормальные трудовые договоры и официальное трудоустройство со всеми соцпекетами, - поделился новостями на своей странице в Instagram один из водителей, Аркадий Скоровозов. – Поэтому все автомобили трех подстанций скорой помощи выйдут на линию в ночь с 31 января на 1 февраля. У нас была встреча с главным прокурором Екатеринбурга, который заверил нас, что будет пристально наблюдать за всем. Спасибо за уделенное внимание. Так что можете не переживать, все машинки выедут на работу и будут на страже вашего здоровья.

Кстати, вчера в Екатеринбург из Перми привезли 21 новую машину скорой помощи. Их пустят в работу уже 1 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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