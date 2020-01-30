Уральские туристы на сутки застряли в Таиланде
Уральские туристы уже сутки не могут улететь из Таиланда. Рейс RL-8572 «Утапао – Екатеринбург» авиакомпании Royal Flight должен был отправиться в Россию еще вчера, в 11:50 и прилететь в 23:15. Однако теперь, согласно данным онлайн-табло аэропорта Кольцово, прилет ожидается только в 18:50.
Оперативно дозвониться до пресс-службы Royal Flight, чтобы выяснить причину такой длительной задержки, «Комсомолке» не удалось.
Фото: онлайн-табло Кольцово
Вместе с тем, вчера мы рассказывали о том, что авиакомпания «Уральские авиалинии» на неопределенный срок закрывает рейсы в некоторые города Европы: Мюнхен, Париж и Рим. А до этого она закрыла вылеты из Екатеринбурга и Тюмени до Китая, в связи с обострившейся обстановкой смертельного коронавируса в КНР.
ИСТОЧНИК KP.RU