Морозы отступают: в Екатеринбург приходит потепление

30 Янв. 2020 2020-01-30T06:33:07+03:00

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Если вы также, как и мы, по-настоящему замерзли на этой неделе, но хотим вас обрадовать – в конце этой недели морозы уйдут. Придет легкое потепление, которое задержится в Екатеринбурге до конца февраля. А пока что мы рассказываем, что синоптики из Уралгидрометцентра пообещали на ближайшие дни.

В четверг, 30 января, будет пасмурно, местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха в городе опустится до -12.

В ночь на пятницу, 31 января, похолодает до -14. Днем будет также облачно с прояснениями и может пройти небольшой снег. А столбики термометров поднимутся до -5…-7.

В ночь на субботу, 1 февраля, похолодает до -9. Будет пасмурно и без осадков. Днем потеплеет до -4…-6.

Теплая погода продержится в Екатеринбурге до конца зимы. Фото: Gismeteo

ИСТОЧНИК KP.RU