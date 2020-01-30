Морозы отступают: в Екатеринбург приходит потепление
Если вы также, как и мы, по-настоящему замерзли на этой неделе, но хотим вас обрадовать – в конце этой недели морозы уйдут. Придет легкое потепление, которое задержится в Екатеринбурге до конца февраля. А пока что мы рассказываем, что синоптики из Уралгидрометцентра пообещали на ближайшие дни.
В четверг, 30 января, будет пасмурно, местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха в городе опустится до -12.
В ночь на пятницу, 31 января, похолодает до -14. Днем будет также облачно с прояснениями и может пройти небольшой снег. А столбики термометров поднимутся до -5…-7.
В ночь на субботу, 1 февраля, похолодает до -9. Будет пасмурно и без осадков. Днем потеплеет до -4…-6.
Теплая погода продержится в Екатеринбурге до конца зимы. Фото: Gismeteo
ИСТОЧНИК KP.RU