2020-01-30T06:01:59+03:00
Общество

Свердловские школы искусств отреставрируют за 790 миллионов

Все документы должны быть готовы уже к 30 января
Мария Трапезникова
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Свердловские школы искусств отреставрируют за 790 миллионовСвердловские школы искусств отреставрируют за 790 миллионовФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области в течение этого года планируется капитально отремонтировать 19 детских школ искусств. Потратить на реставрацию придется порядка 790 миллионов рублей. Об этом во время заседания Общественной палаты области заявила министр культуры Светлана Учайкина.

Все необходимые документы с заявками и сметами, которые бы подтверждали необходимость проводимых работ, должны быть готовы уже до 30 января. Их отправят в Министерства культуры и экономики РФ.

Помимо этого, на заседании Учайкина подчеркнула, что на Урале, согласно поручению Президента РФ Владимира Путина, нужно будет построить еще семь новых госшкол искусств. Только на разработку проектно-сметной документации потребуется около 30 миллионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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