2020-01-29T20:55:15+03:00
Звезды

«Мужчины до сих пор думают, что у нее четвертый размер»: звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова призналась в использовании пуш-ап на сцене

Об этом ее помощники сообщили через Instagram
Олег ГАЛИМОВ
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Сейчас Михалкова отдыхает в СШАСейчас Михалкова отдыхает в СШАФото: Борис КУДРЯВОВ
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Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова использовала пуш-ап, когда выступала на сцене. Об этом впервые заявили ее помощники через Instagram.

mihalkovamihalkova
Юлия Михалкова призналась, что использовала пуш-ап
5863 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

-В общем, про главный обман 21 века. Точнее, про пуш-ап. Эта хитрая уловка постоянно использовалась Юлией на сцене в ролях знойных и роковых красоток. До сих пор свежи воспоминания, как за кулисами весело и задорно мы с костюмерами мастерили ей и четвертый, и даже пятый размер. Свои технологии были. Делали аккуратно, чтоб как родные стали.И они стали! Мужчины до сих пор считают, что у Юлии не меньше четвертого. А женщины гадают, в какой клинике она их делала, - написали помощники Михалковой на ее странице в Instagram.

Напомним, что недавно поклонники Михалковой испугались, что актриса может набрать лишние килограммы во время отпуска в США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Мужчины до сих пор думают, что у нее четвертый размер»: звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова призналась в использовании пуш-ап на сцене
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