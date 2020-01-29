29 Янв. 2020 2020-01-29T20:11:22+03:00

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В Нижнем Тагиле нашли мальчика, не вернувшегося домой из школы. Ребенка заметили на улице инспекторы ПДН. Напомним, Матвей Нагорный пропал вчера. Сотрудники полиции нашли мальчика около 18 часов в районе, где живет его бабушка.

- В одном из сетевых супермаркетов по Уральскому проспекту работники рассказали, что днём видели похожего по приметам мальчика. Когда инспекторы вышли на улицу, им навстречу попался разыскиваемый ребенок, - рассказали в в пресс-группе УМВД «Нижнетагильское».

Матвея доставили в отделение и сообщили отцу. Сейчас инспекторы ПДН выясняют причину ухода несовершеннолетнего. Напомним, ранее в полиции рассказали, что мальчик уже уходил из дома. А с января этого года он состоит на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU