В Екатеринбурге ищут женщину, пропавшую десять дней назад
В Екатеринбурге ищут 32-летнюю женщину, пропавшую десять дней назад. Игронова (Елиневская) Олеся Эдуардовна ушла из дома 19 января и пропала. Последней ее видела мама. Волонтеры в ориентировках отмечают, что пропавшая нуждается в медицинской помощи.
- С 19 января ее местонахождение не известно. Известно, что с собой у нее была черная сумка, - рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».
Приметы:
Рост: 160 см.
Телосложение: xудощавое
Цвет глаз: карие
Волосы: русые, короткая стрижка, с проседью
Особые приметы: татуировки на левом предплечье и на спине.
Если вы знаете, где может находиться пропавшая, позвоните инфоргу поискового отряда «Лиза Алерт» Олесе: 8-922-21-90-672.
ИСТОЧНИК KP.RU