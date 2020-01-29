В Екатеринбурге ищут женщину, пропавшую десять дней назад

29 Янв. 2020 2020-01-29T19:46:15+03:00

Игронова Олеся ушла из дома 19 января и пропала

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В Екатеринбурге ищут 32-летнюю женщину, пропавшую десять дней назад. Игронова (Елиневская) Олеся Эдуардовна ушла из дома 19 января и пропала. Последней ее видела мама. Волонтеры в ориентировках отмечают, что пропавшая нуждается в медицинской помощи.

- С 19 января ее местонахождение не известно. Известно, что с собой у нее была черная сумка, - рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Приметы:

Рост: 160 см.

Телосложение: xудощавое

Цвет глаз: карие

Волосы: русые, короткая стрижка, с проседью

Особые приметы: татуировки на левом предплечье и на спине.

Если вы знаете, где может находиться пропавшая, позвоните инфоргу поискового отряда «Лиза Алерт» Олесе: 8-922-21-90-672.

ИСТОЧНИК KP.RU