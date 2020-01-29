Уралец попросил главу СК России найти его сестру, таинственно пропавшую 18 лет назад

29 Янв. 2020 2020-01-29T19:21:58+03:00

Она уехала с мужчиной, у которого до этого уже пропадала сожительница

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На приеме председателя СК России Александра Бастрыкина в Москве уралец пожаловался на следователей, которые уже 18 лет не могут найти его без вести пропавшую сестру.

В 2002 году женщина уехала с сожителем на машине и пропала. Известно, что годом ранее пропала еще одна девушка, проживающая с этим мужчиной. Их тела до сих пор не обнаружили.

- Александр Бастрыкин в связи с волокитой по уголовному делу поручил передать его в центральный аппарат СК России, высказав уверенность, что для раскрытия этого преступления прошлых лет будет задействован весь современный арсенал, в том числе новейшая криминалистическая техника, - рассказали в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Напомним, на прием к Александру Бастрыкину в октябре прошлого года приезжали матери двух девушек, убитых на Уктусе. Женщины рассказали, что больше чем за год преступника так и не поймали - его личность даже не установили. Александр Бастрыкин поручил в течение месяца разобраться в ситуации и доложить о результатах. Прошло немного больше, но подозреваемый был задержан.

ИСТОЧНИК KP.RU