2020-01-29T18:54:00+03:00
Общество

На ЕВРАЗ НТМК прошел вечер памяти бывшего директора комбината Виктора Удовенко

Во дворце культуры НТМК на вечере памяти собрались его коллеги и друзья
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Виктор Удовенко на пульте управления доменной печи № 6Виктор Удовенко на пульте управления доменной печи № 6
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Бывшему директору НТМК Виктору Григорьевичу Удовенко исполнилось бы 90 лет. Во дворце культуры НТМК на вечере памяти собрались его коллеги и друзья.

Виктор Удовенко возглавлял Нижнетагильский металлургический комбинат с 1978 по 1987 год. Во время его руководства на комбинате построили цех по ремонту металлургического оборудования № 3, цех по переработке шламов, коксовую батарею № 9, приступили к строительству батареи № 10, освоен весь сортамент проката широкополочных балок. Свой трудовой путь он начал в 1953 году помощником мастера мартеновского цеха № 2, через несколько лет возглавил это подразделение, а затем руководил строительством первого в стране конвертерного цеха и стал первым его начальником.

«Виктор Григорьевич отдавал много сил производству, часто задерживался на работе. У него было особое качество руководителя – он никогда не проходил мимо даже малейшего нарушения или беспорядка. Всегда все замечал и реагировал. Любое дело, которым он занимался, было направлено на то, чтобы улучшить работу комбината», - рассказал советник управляющего директора ЕВРАЗ НТМК Михаил Аршанский.

Удовенко В.Г. 1986г.

Удовенко В.Г. 1986г.

Во время его руководства на Гальяно-Горбуновском массиве началось активное строительство жилья, появилась котельная, новые детские сады. В честь директора названа одна из улиц в этом районе. Для оздоровления детей был построен загородный лагерь «Звездный». При Удовенко на комбинате появился социальный пакет для сотрудников, металлурги начали оздоравливаться в санатории-профилактории «Леневка».

Виктор Григорьевич посмертно награжден званием «Почетный житель Нижнего Тагила».

Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», юбилейной медалью «За доблестный труд. За высокие достижения в области науки и техники удостоен званий лауреата Государственной премии, Премии Совета министров СССР, Золотой медали ВДНХ.

Виктор Удовенко родился 29 января 1930 года в городе Славянске. В 1953 году окончил Киевский политехнический институт по специальности инженер-металлург и приехал работать на Нижнетагильский металлургический комбинат. По состоянию здоровья Виктор Григорьевич ушел на пенсию 21 августа 1987 года, 27 февраля 1988 года его не стало.

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